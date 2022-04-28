Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Arıcı (62) ile komşusu Ş.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ş.S. komşusunu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polisin gözaltına aldığı Ş.S'nin zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.