Haberler

Antalya'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Antalya'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Özkan S., ev taşıma sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle Cengiz Güzel'i bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan bir binada ev taşıma sırasında gürültü çıkarıldığı gerekçesiyle Özkan S. ve Cengiz Güzel (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan S. bıçakla Güzel'i kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Güzel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Özkan S. ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.