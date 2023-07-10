Antalya'da Klimadan Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da 7 katlı binanın en üst katında klimadan kaynaklı çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Altınkum Mahallesi 430 sokakta bulunan Ünal Apartmanının 7'nci katında meydana geldi. 7'nci kattaki evde yangın çıktığını gören komşular, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yangın, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye personeli yangının klimadan kaynaklı çıktığını belirtti. Evde oturan Sertaç Eker, "Biz arkadaşımla beraber elimizi yüzümüzü yıkayalım üstümüzü giyinelim diye geldi. Daha sonra elektrik gitti. Sonra duman gelmeye başladı. Şu anda bir odada sıkıntı var, diğer odalarda bir problem yok" dedi. İtfaiyenin hıza geldiğini aksi takdirde yangının büyüyebileceğini söyleyen Eker, itfaiyeye teşekkür etti.