Alanya'da makine deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yapıyor.

Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı Yolu'ndaki klima ve kuluçka makineleri deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su tankerleri ve iş makinesinin desteğiyle yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın depoda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
