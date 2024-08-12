Antalya'da Klima Kaynaklı Yangın

ANTALYA'da bir evde klimadan kaynaklı yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 255 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Klimanın motorundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın anında evde olmadığı öğrenilen ev sahibi Alican U.'ya ise komşuları haber verdi. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.