Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpma kazası: 3 yaralı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile aynı istikametteki başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaklaşık 14 saat sonra karakola gelmiştir. Bu kaza, aynı yerde 3 gün önce de benzer bir kaza yaşanmıştır.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı... Sürücü, boş araziye saplanan aracını bırakıp kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı istikametteki otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Arkadan çarpılan araç hurdaya dönerken, çarpan ve yaklaşık 200 metre ileride yoldan çıkıp boş araziye saplanan otomobilin sürücüsü otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 14 saat sonra karakola gelirken, aynı yerde 3 gün önce de ışıkta bekleyen araca başka bir araç arkadan çarpmıştı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaya'nın kullandığı 07 BCY 860 plakalı araca, Kızılağaç kavşağında bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet B'nin kullandığı 07 AJF 452 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen 07 BCY 860 plakalı araçtaki sürücü Onur Kaya ile araçtaki Durmuş Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

200 metre ileride yoldan çıkıp araziye saplandı

Arkadan çarpan 07 AJF 452 plakalı otomobil, çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta yoldan çıkıp araziye saplanarak durabilirken, otomobil sürücüsü Ahmet B. otomobilini bırakıp olay yerini terk etti. Ahmet B'nin kazanın üzerinden yaklaşık 14 saat geçtikten sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna geldiği öğrenildi.

Aynı yerde 3 gün arayla aynı kaza

Kazanın meydana geldiği Kızılağaç kavşağında 3 gün önce yine kırmızı ışıkta bekleyen araca arkasından gelen aracın çarpması sonucu kaza meydana gelmiş ve bu kazada araç sürücüleri yaralanmış, arkadan çarpan aracın sürücüsünün 195 promil alkollü olduğu belirlenmişti.