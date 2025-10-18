Haberler

Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Öğretmene Çarpan Sürücü 229 Km/h Hızla Gitti

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'ye çarpan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği belirlendi. Sürücü, tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği belirlendi.

Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına arkadan çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücü İ.A'nın (42) kullandığı otomobilin hızı tespit edildi.

Polis ekiplerince kazanın ardından yapılan denetimler neticesinde, fren izi tespit edilemeyen İ.A'nın kullandığı otomobilin, 207 metrelik mesafeyi 3,5 saniyede kat ettiği belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden elde edilen verilere ilişkin yapılan analizde, sürücünün aracının 229 kilometre hızla gittiği anlaşıldı.

Sürücü İ.A'nın polisteki ifadesinde, yorgun olabileceğini, hatırladığı kadarıyla aracının hızının en son 68 kilometre olduğunu ve 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

İ.A. yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
