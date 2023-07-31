Antalya'da kırmızı ışıkta alkol alan motosikletli görüntülendi

Antalya'da bir motosikletli, kırmızı ışıkta beklerken arkasındaki kadın yolcu ile kask takmadan alkol almaya başladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Antalya'da arkasındaki kadın yolcu ile kask takmayıp, kırmızı ışıkta beklerken alkol alan motosikletli, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nden kent merkezine kullandığı motosiklet ile giden bir sürücü, çevre yolundaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasındaki kadın yolcu ile birlikte kask takmayan motosikletli, alkol almaya başladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde; kask takmayan, alkol alan ve evcil hayvan kutusunu ayakların konulduğu yere bırakan motosikletli, tepki çekti.