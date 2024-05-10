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Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Rusya Uyruklu Şüpheli Yakalandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde sahte sürücü belgesi bulundu.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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