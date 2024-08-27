Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kirasını Ödeyemeyen Kadın Sokakta Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir yıldır oturduğu evin kirasını ödeyemeyen Sibel Baykara, icra yoluyla tahliye edildi. Sokakta kalan Baykara, komşularının yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

ANTALYA'da bir yıldır oturduğu evin kirasını tedavi gördüğü için 3 ay ödeyemeyen Sibel Baykara (39), icra yoluyla tahliye edildi. 12 gündür bahçedeki eşyalarının arasında uyuyan, komşularının yemek verdiği Baykara, "Sokakta kaldım, mahalle camisinin tuvaletini kullanıyorum" dedi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi Sibel Baykara, geçen yıl şubat ayında Aksoy Apartmanı'nın 2'nci katına taşındı. Eşinden ayrı 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Baykara, oturduğu ev için mülk sahibine 7 bin 500 lira kira ödedi. Bir yılı dolan Baykara'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu. 3 ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan Baykara, bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.

İCRA MEMURLARI EVİ BOŞALTTI

Kirasını çalışamadığı için ödeyemediğini ancak en kısa sürede toplu şekilde ödeme yapacağını söyleyen Baykara'yı dinlemeyen ev sahibi, mahkemeye başvurarak evin tahliye sürecini başlattı. 12 gün önce eve gelen icra memurları, eşyaları dışarı çıkartıp evi tamamen boşalttı. 2 çocuğuyla sokakta kalan Sibel Baykara, eşyalarını daha önce oturduğu apartmanın bahçesine istifleyip, geceleri kanepede uyuyor. Çocuklarını babalarına gönderen Sibel Baykara'ya komşuları destek oluyor.

'SOKAKTA YAŞIYORUM ARTIK'

Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletini kullandığını, komşularının gece başına bir şey gelmemesi için yanında beklediğini anlatan Sibel Baykara, "Sokakta yaşıyorum artık. Komşularım sağ olsun bir an yalnız bırakmıyor, yemek veriyorlar. Mahallenin camisinin tuvaletini kullanıyorum. Ev sahibime 'Çıkarma beni kira artışına gideceksen de karşılarım' demiştim ama yakınının geleceğini söyledi ve bir anda çıkarttı" dedi.

EMLAKÇI 15 BİN LİRADAN İLAN AÇTI

Diğer yandan boşalan evin kısa süre sonra emlakçı aracılığıyla aylık 15 bin liraya kiraya verildiğini öğrenen Sibel Baykara, "Memur kefil istiyorlar. Nereyi arasam memur kefil deniliyor. Öyle bir tanıdığım da yok. 15-20 binden aşağı ev de yok. Asgari ücrete çalışıp, çocuklarıma bakıyordum. Sokakta kaldım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title