Antalya'da Kiralık Otomobilde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki bir kiralık otomobilde bir kişinin ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.