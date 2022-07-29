Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı Antalya'nın Kepez ilçesinde kiraladıkları evde kurdukları düzenekle skunk yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde kiraladıkları evde kurdukları düzenekle skunk yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde skunk yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, ekili 27 kök skunk, 540 gram skunk, 10 gram skunk tohumu ile uyuşturucunun yetiştirilmesi için kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirdi. Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Süleyman Elçin Güncel Haberler

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