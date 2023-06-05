Antalya'da Kiracılar Yüksek Kiralara Karşı Yürüdü

Antalya'da yükselen kiralardan şikayetçi olan Kiracılar Dayanışma Platformu üyeleri, yaptıkları yürüyüşle yüksek kiraları protesto etti. Platform kurucuları, çalıştıkları maaşın kiraya gitmesinden yakınarak, Türkiye genelinde ev kiralarının asgari ücretin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Antalya'da yükselen kiralardan şikayetçi olanların bir araya geldiği Kiracılar Dayanışma Platformu üyeleri, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Antalya'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medyada bir araya gelerek, 'Kiracılar Dayanışma Platformu'nu kurdu. Platform üyeleri, yüksek kiraları düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden yürüyüşe katılanlar, 'Yabancı göçü durdurulsun', 'Evden atılmak istemiyoruz', 'Fahiş kiraya dur de', 'Kiracılar sokakta yetkililer nerede', 'Sokağa atılmak istemiyoruz' sloganları attı.

Meydanda platform adına açıklama yapan platform kurucularından Cengiz Kul (45), Seda Kul (30) ve Şerife Yavuz (40), çalıştıkları maaşın kiraya gitmesinden yakındı. Seda Kul, kiraların sadece Antalya değil, Türkiye genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor dedi. Şerife Yavuz ise yabancılara konut satışının durdurulmasını istedi. Açıklamaların ardından yürüyüşe katılanlar, hep birlikte şarkı söyledi.