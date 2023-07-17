Antalya'da Kiracılar Dayanışma Platformu Yürüyüşünde Yüksek Kiralar Protesto Edildi

Antalya'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayanların bir araya geldiği Kiracılar Dayanışma Platformu, yürüyüş düzenleyerek yüksek kiraları protesto etti. Platform üyeleri, evden atılmak istemediklerini ve fahiş kiraların durdurulmasını talep etti.

ANTALYA'da Kiracılar Dayanışma Platformu'nun yürüyüşünde, yüksek kiralar protkesto edildi. Antalya'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayanların bir araya geldiği Dayanışma Platformu, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanına yürüyüş düzenledi. Müzeden meydana yürüyen platform üyesi vatandaşlar 'Yabancı göçü durdurulsun', 'Evden atılmak istemiyoruz', 'Fahiş kiraya dur de', 'Kiracılar sokakta yetkililer nerede', 'Sokağa atılmak istemiyoruz' sloganları attı.Platform kurucularından Cengiz Kul, aldıkları maaşın kiraya gitmesinden sitem etti. Seda Kul, kiraların Antalya genelinde değil, Türkiye genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor dedi.

'YABANCILARA KONUT SATIŞI DURDURULSUN'

Platform kurucularından Şerife Yavuz, yabancılara konut satışının durdurulmasınmı istedi. Sokakta yaşayan Bozkaya ailesi de yürüyüşe katıldı. Samet- Sümeyye Bozkaya çifti, iki çocuklarıyla dört aydır sokakta olduklarını, fahiş kira ücretlerine yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.