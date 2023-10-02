Antalya'da kıraathane ve kafelere yönelik denetim yapıldı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde 2 bin 79 kişi sorgulandı, 20 araç kontrol edildi ve 7 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sonucunda 11 iş yerine adli ve idari işlem yapılırken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da kıraathane ve kafelere yönelik yapılan denetimde 2 bin 79 şahsın sorgusu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 237 personelin katılımıyla kıraathanelere ve kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; 2 bin 79 şahıs sorgulandı, 20 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı. Kontrol edilen 199 kahvehane ve kafeden 11 iş yerine adli ve idari işlem yapılırken, 9 şahsa idari para cezası uygulandı. - ANTALYA