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Antalya'da Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

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Antalya'nın Gebizli Mahallesinde kaldırımda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine polis ekipleri kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

ANTALYA'nın Gebizli Mahallesinde kaldırımda, 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1112 sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, kaldırımda hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin, yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevredekilere de teşhis için cansız bedeni gösterdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi ve kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa Olaylar Adli Tıp 3. Sayfa Güncel Haberler

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