Antalya'da Kimliği Belirsiz Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek, kaldırımda yüzüstü halde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz olan kişinin kimliği parmak izinden belirlenecek.

Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek, kaldırımda yüzüstü halde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 sokak üzerinde 4 katlı apartmanın dış bahçesindeki kaldırım üzerinde yüzüstü hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi. Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini parmak izinden belirleyecek.