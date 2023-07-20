Antalya'da, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede asayiş kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede, haklarında 20 adet suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 24 adet suç kaydından 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı. Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA