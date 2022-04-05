Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki ayrı suçtan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki ayrı suçtan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 8 yıl 9 ay hüküm giyen K.D'nin, ilçede bir evde gizlendiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, K.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
AA / Mustafa Kurt - Güncel