Antalya'da Kepezüstü Kavşağı Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

ANTALYA'da bir süredir yapımı devam eden Kepezüstü kavşağındaki çalışmalarda sona gelindi. Günde 45 bin aracın geçmesinin planlandığı kavşağın bu ay sonuna doğru açılacağı öğrenildi.

Antalya'da trafiği rahatlatması planlanan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarında çalışmalar sürüyor. 4 kavşakta toplam uzunluğu 2 bin 617 metre olan 10 köprü inşa edilecek. İhaleleri 19 Kasım 2024 tarihinde yapılan kavşaklardan Kepezüstü ve Sanayi kavşakları bitme noktasına geldi. Kepezaltı kavşağını, Korkuteli, Burdur üzerinden gelen ve Konyaaltı ile Kemer yönüne gidecek araçlar kullanacak.

Geçen aylarda çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kepezüstü kavşağında toplam 332 metre uzunluğunda 3 köprü yapılacağını belirtmişti. Günlük 45 bin aracın geçmesinin planlandığı kavşaktaki köprülerin ay sonuna doğru kullanıma başlanması bekleniyor. Köprülerin kullanılmaya başlanmasının ardından köprü altında bulunan yan yolların da 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Söz konusu kavşaklarda çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında artan trafik yoğunluğu büyük ölçüde hafifleyecek.

Öte yandan çalışmaların devam ettiği Sanayi kavşağının ise ağustos ayı içerisinde kullanıma açılacağı öğrenildi.

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,