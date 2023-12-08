Antalya'da kentsel dönüşüme giren apartmanda yangın çıktı

ANTALYA'da kentsel dönüşüme giren 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 544 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Kentsel dönüşüme giren ve sokakta yaşayanların kaldığı apartmanın 2'nci katından duman ve alev yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2'nci kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürerek soğutma çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri de evsiz olarak binada kalan kişilere bakmak için boş dairelerde araştırma yaptı. Kentsel dönüşüme giren apartmanda kimseye rastlanmadı. Ekipler çalışmanın ardından normale döndü. (DHA)