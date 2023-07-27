Antalya'da Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.