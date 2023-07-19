Antalya'da Kekik ve Adaçayı Hasat Edilmeye Başlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kekik ve adaçayı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ekilen kekikler hasat edilmeye başlandı. Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla geçen yıl 'Beydağlarının adı var, kekik ve ada çayının tadı var' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 2 mahallede 5 dönümlük bir alana kekik ve adaçayı dikimi yapıldı. Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KONDER) ile birlikte, projenin yaygınlaşması amacıyla kekik yetiştirilen mahallelerden biri olan Yarbaşçandır'da 'Tarla Günü' adı altında hasat etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kekik ve adaçayı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ekilen kekikler hasat edilmeye başlandı.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla geçen yıl "Beydağlarının adı var, kekik ve ada çayının tadı var" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 2 mahallede 5 dönümlük bir alana kekik ve adaçayı dikimi yapıldı.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KONDER) ile birlikte, projenin yaygınlaşması amacıyla kekik yetiştirilen mahallelerden biri olan Yarbaşçandır'da "Tarla Günü" adı altında hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy, ekilip biçilmeyen tarım arazilerinin etkin hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgedeki arazi sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve arazilerini ekim için uygun hale getiren çiftçilere fide desteği sağladıklarını belirten Şensoy, "Bu sayede hem atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırıyoruz hem de tıbbi ve aromatik bitki üretimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut ise kekik ve adaçayı üretimiyle ilgili bilgiler verdi.

Kekik ve adaçayının oldukça faydalı ve kullanım alanı yaygın bir bitki olduğunu belirten Turgut, "Üretimde ve hasatta dikkat edilmesi gereken en önemli detay; hasadın zamanında yapılması. Ayrıca kekiğin özellikle çok sıcak günlerde doğrudan güneş altında kurutulmamalı. Kuruyan kekiklerin yaprakları özenle dalından ayrıştırılmalı" diye konuştu.

KONDER Başkanı Durali Kolpak ise köylülere gelir sağlaması açısından projeye destek verdiklerini dile getirerek, "Kekik bizim kırsal köylerimizde doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Bunun ekilebilir tarıma dönüştürülmesi bölge için çok olumlu. Çünkü bölgedeki bazı araziler su sıkıntısı nedeniyle sebze ve meyve tarımına uygun değil. Bu proje hem boş arazilerin değerlendirilmesi hem de köylüye gelir sağlaması açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kekik hasadı gerçekleştirdi.