Antalya'da Kedilerin Babası: Hüseyin Karaağaç

Antalya'da her sabah 5 noktada 700 civarı kediyi, taşıdığı mamalarla besleyen Hüseyin Karaağaç (66), çevresinde 'kedilerin babası' olarak tanınıyor. Emekli maaşının bir bölümüyle mama alan Karaağaç, kedilerin beslenmesi için mama desteği verilmesini bekliyor.

ANTALYA'da her sabah 5 noktada 700 civarı kediyi, taşıdığı mamalarla besleyen Hüseyin Karaağaç (66), çevresinde 'kedilerin babası' olarak tanınıyor. Emekli maaşının bir bölümüyle mama alan Karaağaç, kedilerin beslenmesi için mama desteği verilmesini bekliyor.

Kentte yaşayan Hüseyin Karaağaç, çocukluktan bu yana kedilere ilgisinin giderek arttığını anlattı. Emekli olana kadar sayısız kediyi sahiplenen ve her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Karaağaç, emekli olunca da maaşının bir kısmını sokakta yaşayan kedilere ayırdı. Sabah erken saatlerde evinden çıkıp yanına aldığı mamaları, kedileri beslediği noktalara getiren Karaağaç'ı gören hayvanlar, etrafına toplanıyor. Kentin 5 noktasında sayıları 700'e yaklaşan kedileri hem besleyip hem de sağlık durumlarını takip eden ve etrafında 'Kedilerin babası' olarak da bilinen Karaağaç'a çevresi de destek veriyor.

Hüseyin Karaağaç, kedilerin mama ve diğer giderlerini artan maliyetler nedeniyle karşılamakta zorlanmaya başladığını belirterek, hayırsever iş insanlarından da destek alıyor. Kepez ilçesinde yol kenarında sayısı 100'ü bulan kedileri beslerken yoldan geçenlerin de ilgisiyle karşılaşan Karaağaç, vatandaşın hayvanları sevmesine izin veriyor. Yanındaki torbadan mamaları çıkarıp veren Karaağaç, çocukluktan bu yana kedilerle iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "3-4 parka bakarım. Tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum. Karınlarını doyururum. Kediler beni görüne hemen etrafıma toplanır. Ben onların babasıyım. Kent genelinde 700-800 kedim var" diye konuştu.

Kedilere zaman zaman kötü davrananlar olduğunu belirten Karaağaç, "Öyle bir durum olunca da gerekeni yapıyor, hemen müdahale ediyorum. Kimse benim kedilerime dokunamaz" dedi.

'İNSANIN İÇİ ISINIYOR'

Hüseyin Karaağaç'ın etrafını saran hayvanları görünce ilgiyle izleyen ve kedileri seven Alev Köken, evcil hayvanı olmadığını, kedileri ve diğer sokak hayvanlarını beslemeyi ve sevmeyi çok istediğini söyledi. Özellikle soğuk havalarda kedilere sahip çıkanları görünce mutlu olduğunu kaydeden Köken, "Çok mutlu oldum ve takdir ettim kendisini. Keşke herkes aynısını yapabilse. Onlar bizim yardımımıza muhtaç" diye konuştu.

Üniversite eğitimi için Kıbrıs'ta yaşayan ve ailesinin yanına gelen Yağmur Köken de kedileri çok sevdiğini söyleyerek, "İnsanın içi ısınıyor bu durumu görünce. Ben de beslemeye çalışıyordum üniversiteye gitmeden önce. Hüseyin Karaağaç'ı daha önce görmüştüm ama ilk defa bu kadar kalabalık kediyle bir arada gördüm" dedi.

Emine Tek de kedileri görünce bir süre sevip ilgilendi. Kendisinin de kedileri beslediğini söyleyen Tek, "20-25 kadar kediyle yakından ilgileniyorum. Evde de elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz" diye konuştu.

Sokakta ölmek üzereyken sahiplendiği kediyi evinde beslediğini söyleyen Nida Arslan Durak, "Kedileri ya da sokak hayvanlarını satın almasınlar, sahiplensinler. Bir kedim var evimde besliyorum" dedi.