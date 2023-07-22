Antalya'da kaza yapan sürücü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde terk ederek kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp gitti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyobası Mahallesi'nden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan 07 UB 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıktı. Yolun dışına savrulup ters dönen aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın plaka sorgusunu yapan ekipler, aracın Mehmet Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Görgü tanıkları sürücüsünün olay yerinde aracı bırakıp gittiğini söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA