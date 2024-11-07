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Antalya'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Kaza: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle refüje çıkarak bir ağaca çarptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti.

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle refüje çıkan sürücü S.Ç. yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 07 ACT 27 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü S.Ç.'yi otomobilden çıkartarak, müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla refüjden çekildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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