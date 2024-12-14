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Antalya'da Kaza Sonrası Yayaya Otomobil Çarptı

Antalya'da Kaza Sonrası Yayaya Otomobil Çarptı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, kaza yapan ailelerinin yanına giden bir kişi yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaza yapan anne ve babasının yanına giden kişi, otomobiliyle çarptığı yayanın yaralanmasına neden oldu.

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Genpa Işıklı Kavşağı'nda 07 EB 791 plakalı tır ile Süleyman E. idaresindeki 32 AR 050 plakalı otomobil çarpıştı.

Anne ve babasının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen Mustafa E, kullandığı 32 ADZ 710 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süleyman E'nin eşi Gülser E, gazetecilere, kavşağa geldiklerinde araçlarına tırın çarptığını öne sürdü.

Otomobillerinin bir süre sürüklendiğini belirten Gülser E, "Kaza yapınca telefonla oğlumu aradık. O da panikle buraya gelirken yolun karşısına geçen kişiye çarpmış." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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