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Antalya'da Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hafif Yaralı

Antalya'da Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hafif Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Abdurrahman A.'nın yokuş yukarı giden otomobili şarampole yuvarlandı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da Abdurrahman A.'nın (57) yokuş yukarı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Abdurrahman A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi üzerinde meydana geldi. Komşuya bıraktığı eşini almaya giden Abdurrtti. İlk olarak kaldırıma çarpan otomobil, ardından şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, 112 acil çağrı merkezini arayıp, otomobilde bulunan Abdurrahman A.'nın yanına gitti. Kendi çabasıyla otomobilden çıkan Abdurrahman A., kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra tebdir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

'SAPASAĞLAM ÇIKTI'

Kazayı gören ve yardıma koşan Yıldıray Yılmaz, "Buradan gelirken virajı alamadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada otomobil sendeledi. Kaldırıma çarptıktan sonra ormanlık alana uçtu. Kazayı görünce hemen yardıma gittik. Otomobilde bir kişi vardı. Sağlık durumu iyiydi. Sapasağlam çıktı" dedi.

Haber - Kamera: Adem AKALAN - Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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