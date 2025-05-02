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Antalya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Kişi Yaralandı

Antalya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.S. yönetimindeki 26 AID 192 plakalı pikap ile Sabri Ceylan idaresindeki 06 FBD 855 plakalı otomobil, Güçlüköy Mahallesi Manayıt mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ceylan'ın eşi ve kızı ile sürücü S.S, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ceylan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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