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Antalya'da Kaza: Araç Bariyerlere Çarptı, Kanala Uçtu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan hafif ticari araç, kanala uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki yaralı, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla bariyerlere çarpıp, kanala uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2 yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Abdulsamet S. yönetimindeki 07 GFY 76 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce cadde üzerinde bariyerlere çarptı, ardından kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kanala uçan araçta sıkışan sürücü Abdülsamet S. ve yolcu Akın A.'yı çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Yaralılar bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polislerinin çalışmalarının ardından kanala uçan araç, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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