ANTALYA'DA KAZA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin şarampoldeki toprak yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Dağ Mahallesi Saklıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine 07 TJ 854 plakalı otomobiliyle hareket halinde olan Mehmet A. (47) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yer alan toprak yığınına çarptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır hasar alan otomobilde sıkışan sürücü Mehmet A., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Mehmet A.'nın yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.