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Antalya'da Kaynak İşlemi Sırasında Yangın Çıktı

Antalya'da Kaynak İşlemi Sırasında Yangın Çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, 5 iş yerinde maddi hasara yol açtı. Alevlere müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

ANTALYA'da kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 iş yeri zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 1 kişi yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre site içerisindeki iş yerinde kaynak ile çalışma yapıldığı sırada kıvılcım yanıcı maddelere sıçradı. Ürünlerin alev almasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü ve iş yerini sardı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi alevlere müdahale etmek isterken yaralandı.

Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yandaki iş yerlerine de sıçrarken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 5 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan kişi ise hastaneye sevk edildi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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