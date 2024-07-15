Antalya'da kayıt dışı kiralanan dairede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıt dışı kiralanan günübirlik dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen turistlere müdahale edildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıt dışı kiralanan günübirlik dairede çıkan yangın söndürüldü.
Altınkum Mahallesi 407 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, daireyi günübirlik kiralayan turistler dumandan etkilendi.
Polis, dairenin kayıt dışı günübirlik kiralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.