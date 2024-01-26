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Antalya'da Kayıp Motokurye Cinayeti

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Antalya'da kayıp olarak aranan motokurye Ali Diken'in öldürüldüğünü itiraf eden Z.B. ile eşi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Z.B'nin ifadeleri doğrultusunda eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelinin cinayeti eşine hakaret ettiği gerekçesiyle işlediği öğrenildi. Şüpheli, ayrıca motokuryenin banka hesabından parasını çektiği ve kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğünü itiraf eden ve gösterdiği yerde baldızının da cesedi bulunan Z.B. ile eşi ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'i (32) öldürerek gömen ve gösterdiği yerde baldızı Z.E.A'nın (26) da cesedi bulunan Z.B'nin (33) polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, Z.B'nin ifadeleri doğrultusunda eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken'i eşine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Z.B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Diken'i burada darbettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da gömdüm. Daha önce de baldızımı da darbederek aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımın cesedini battaniyeye sarıp otomobille o araziye taşıdım. Gömme işlemlerini tek başına yaptım. Çocukluk arkadaşım M.Ç'yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da 'Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz' diye ikna edip cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim."

Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin motokuryeyi öldürmeden önce kart şifresini öğrendiği ve banka hesabından Ali Diken'in parasını da çektiği belirlendi. Şüphelinin kullandığı telefonları sattığı ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Diken'in bulunması için araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Z.B'yi (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli, motokuryeyi kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmişti. Şüphelinin gömdüğünü belirttiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken'in cesedinin yanı sıra baldızı Z.E.A'ya (26) ait olduğu iddia edilen bir ceset daha bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Banka Adliye Ölüm Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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