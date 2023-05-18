Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Antalya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Belkıs Mahallesi'nde Köprüçay Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin üzerinden Süleyman Tekmen'e (43) ait kimlik çıktı.

Tekmen'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manavgat'ta otellerde çalışmaya gelen Süleyman Tekmen'e 3 Mayıs'tan beri ulaşamayan yakınlarının, polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Tekmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title