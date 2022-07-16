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Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Süleymaniye Mahallesi'nden kaybolan Miyase Erdoğan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara jandarma, AKUT, Akseki Belediyesi Arama Kurtarma (ABAK) ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da arama çalışmalarına katıldı.

Mehmet Erdoğan, şeker hastalığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken eşi Miyase Erdoğan'ı 12 Temmuz'da evlerinde bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istemişti. Yakınları ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulamayınca, jandarmaya haber verilmişti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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