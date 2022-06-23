Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. (34) için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi. Ahmet A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı öğrenerek bölgeye gelen abla Yasemin A. sinir krizi geçirdi. AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel Güncel Haberler

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