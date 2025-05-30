Antalya'da Kayıp Azerbaycanlı İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan Azerbaycanlı Elvin Aliyev'in bulunması için arama faaliyetleri sürdürülüyor. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu, polis güvenlik kameralarını inceliyor.
Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı Elvin Aliyev için arama çalışması başlatıldı.
Serik ilçesi Boğazkent Turizm Merkezi'nde konakladığı otelden 26 Mayıs sabahı ayrılan Elvin Aliyev'den (33) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Aliyev'in bulunması için çalışma yürütüyor.
Aliyev'in 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda gazi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel