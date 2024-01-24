Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cenazesi defnedildi

Burak KESKİNCİ / 4 OCAK'TA Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cesedi, 20 Ocak'ta Serik ilçesinde bulunmuş; DNA testi ile cesedin üniversite öğrencisi kıza ait olduğu belirlendikten sonra cenaze işlemleri için baba Osman Elmas'a teslim edilmişti. Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde cenazeye gelenleri karşılayan Amca Abdülrahim Elmas, "Diğer cesetlerin mültecilere ait olduğunu söylediler. Hatta biri çocuk, 10 tane üst üste çorap giyinmiş. Biz cinayetten şüphelenmiyoruz ama biz kızımızın asosyalliğini psikolojik sorun olarak görmemişiz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ocak'ta bir kadın cesedi bulunmuş. Cesedin 4 Ocak'tan beri kayıp durumda olan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu DNA testi ile kesinleşmişti. Merve Şevval Elmas'ın babası Osman Elmas, cenazeyi teslim almıştı. Hayatını kaybeden Elmas için Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirilecek. Cenaze öncesinde aileden Amca Abdülrahim Elmas'ın, Fatih Camii'ndeki cenazeye gelenleri karşıladığı görüldü. Merve Şevval Elmas'ın cenazesi de camiye getirildi.

"CENAZEMİZİ BULMANIN BİR NİMET OLDUĞUNU ANLADIK"

Amca Abdülrahim Elmas, "Cenazemizi bulmanın da büyük bir nimet olduğunu anladık. Bizim kızımız maalesef, özellikle pandemi döneminde kendini internete, telefona kaptırdı, asosyal biriydi. Kızımıza yakıştıramadık, ergenlik dönemiydi, üniversitede açılır diye düşündük. Sadece telefonu ve kendisi vardı. Asosyaldi ama niyetliydi, hayvanseverdi, insanlarla geçimi iyiydi ama resmiydi." dedi.

"CİNAYETTEN HİÇ ŞÜPHELENMİYORUZ"

Cinayet ihtimali üzerinde durmadıklarını belirten Amca Abdülrahim Elmas, "10 gün önce hastalanıyor, ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Hastayken iki üç gün odasından dışarıya çıkmıyor. Babasına sonradan toparlandığını söylüyor ama vücut tabi kırgın. O arada da sınavları sıkıştırıyor. Sınavda düşük not almayı da kabullenmeyen bir kızdı, ortaokul sonuna kadar hep okul birincisiydi. Ders çalışırken stres yaptı, çalışacak yer bulamıyorum diyordu. Bulamaması, özel oda, yalnızlık sakinlik isteğiydi. Annesi bu durumu sormuş iki üç gün önce, çalışacak yer bulabildin mi diye, 'Evet toprağın altı, yaşamak zor, Allah'ım yaşamak ne kadar zor' tarzında laflar etmiş. Biz cinayetten hiç şüphelenmiyoruz. Arkadaşları, öğretmenleri, KYK müdürleri çok ilgililerdi. Kendileriyle görüştük, odasını gördük, arkadaşlarıyla tanıştık hiçbirinden bir şüphemiz yoktur." dedi.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI SOSYALLEŞTİRSİNLER"

Amca Elmas, "Diğer cesetlerin mültecilere ait olduğunu söylediler. Hatta biri çocuk, 10 tane üst üste çorap giyinmiş. Biz cinayetten şüphelenmiyoruz ama biz kızımızın asosyalliğini psikolojik sorun olarak görmemişiz. Lütfen insanlar çocuklarını günde telefona 10 saat kaptırmasınlar. Sosyal medya hayatlarının baş tacı olmasın. Olsun, ama günde 10 saat olmasın. Biz fark etmeden kızımız günde 10 saat 15 saat sosyal medyada gezinmiş iki üç yıl pandemide de dışarı çıkacak yer olmayınca asosyal olmuş. İnsanlar çocuklarını sosyalleştirsinler. Muhakkak sosyal aktivite, müzik, resim, tasavvufa katılmasına ön ayak olsunlar. Asosyalliğin iyi olmadığını gördük. Biz acı yaşadık, başkası acı yaşamasınö dedi.