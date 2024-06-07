Antalya'da kaybolan kadının şüphelisi serbest bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadının kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) kaybolması olayının yine işitme engelli olan şüphelisi B.G. Serik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Batman'da yakalanarak Serik'e getirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan savcılığına sevk edilen B.G. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

B.G'nin, olaya ilişkin 9 ay önce tutuklanan ve Babayiğit'le kısa süre birlikte yaşayan M.B. ile imam nikahlı olarak beraber yaşadığı belirtildi.

Kayıp Babayiğit'in bulunması için polislerce başlatılan çalışmalar sürüyor.