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Antalya'da kaybolan işitme engelli genç için arama çalışmaları devam ediyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in bulunması için polis ekipleri havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri, kadavra köpeği Mia ile Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazide, Acısu deresi ve kenarlarında arama yaptı.

Çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Serik'te yaklaşık 9 ay önce kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, yaklaşık bir ay önce de kısa bir süre birlikte yaşadığı M.B. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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