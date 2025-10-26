Haberler

Antalya'da Kaybolan İrlandalı Turist İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Manavgat'ta kaybolan İrlandalı turist Antony Dmien Smith için arama faaliyetleri 5. günde sürüyor. Su altı araçları da kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için Oymapınar Baraj Gölü'ne girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'i (40) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda insansız su altı araçları da kullanılıyor.

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, 22 Ekim'de kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak için Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi. Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi. Dalgıçların katıldığı aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler dünkü aramalarda su altı robotu ve su altı dronu kullandı. Önceden tespit edilen noktalardan başlanarak 30- 60 metre derinlikte bölge tarandı. Aramalarda İrlandalı turistin izine rastlanmadı.

İrlandalı Antony Dmien Smith'i arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Gönüllülerden oluşan Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, "Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar dalış yaparken, Deniz Polisi su altı robotu, Side SAK olarak biz de su altı dronu kullanarak arama yaptık. Daha önceden belirlediğimiz noktalarda 30-60 metre derinlikte tamamen taramamıza rağmen sonuç alamadık. Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken." dedi.

Diğer yandan, İrlandalı Antony Dmien Smith'in kaybolmadan baraj gölüne girip yüzdüğü son anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde teknedeki merdivenden suya inen Smith'in bir süre yüzerek ilerlediği anlar yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
