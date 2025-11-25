Antalya'da Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından yürütülen 15 saatlik çalışma sonucunda bulundu ve ailelerine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedeller Sivridağ ve Çalbalı mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve asayiş ekiplerince yürütülen 15 saatlik çalışma sonucunda kayıp kişiler bulundu.
Yapılan kontrolde sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 2 kişi, ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel