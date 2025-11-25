Antalya'da Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedeller Sivridağ ve Çalbalı mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve asayiş ekiplerince yürütülen 15 saatlik çalışma sonucunda kayıp kişiler bulundu.

Yapılan kontrolde sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 2 kişi, ailelerine teslim edildi.