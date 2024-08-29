Antalya'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

ANTALYA'da serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız (23), 12 gündür aranıyor. Köpek ve dronla 14 kilometrelik alanı tarayan ekipler, bir ize rastlamadı.

Manavgat ilçesinde 18 Ağustos'ta serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor. Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor. Bölgede hassas burun köpeklerle 14 kilometrelik alan tarandı. Kanyonun iç kısımlarına kadar ilerleyen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Erişimin zor olduğu yerler de dron ile tarandı. Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor.