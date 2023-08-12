Antalya'da kaybolan Almanya vatandaşı 5 yaşındaki Liza bulundu

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnız başına ağlayarak yürürken bulunan Almanya vatandaşı 5 yaşındaki Liza için polis seferber oldu. Liza için önce tercüman bulundu, ardından kayıp başvuruları incelendi. Annenin yanına giden polis ekibi, Liza'nın yanındaki polisi görüntülü arayarak ikisini görüştürdü. Sakinleşen Liza, otele götürülüp annesine teslim edildi.

Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen ve zaman zaman koşarak etrafa bakınan kız çocuğu polisin dikkatini çekti. Motosikletli polis, önce bir süre çocuğu takip etti. Etrafında bir yetişkin olmayan ve ağlayan çocuğu durduran polis, ailesinin nerede olduğunu sordu. Almanca konuşan çocukla iletişim kuramayan polis, çocuğa su içirip ardından da Almanca bilen bir kişiyi telefonla aradı. Telefondaki kişiden çocuğun ailesinin nerede olduğunu, ismini ve hangi otelde konakladığı öğrenmeye çalışıldı. 5 yaşında ve adının Liza olduğu öğrenilen çocuk, annesini kaybettiğini ve tatil için geldikleri otelin ismini bilmediğini söyledi. Zaman zaman gözyaşı döken Liza'ya vatandaşlar da destek olmaya çalıştı. Liza'nın sürekli sakin kalması için çaba gösteren polis ekibi, sahildeki polis noktasına kayıp başvurusu olup olmadığını sordu. Bir kadının kayıp çocuk başvurusunda bulunduktan sonra çocuğun otele gelme ihtimalini düşünerek otele döndüğü bilgisi alındı. Çocuğun başvuru yapan aile olup olmadığını teyit etmek için bir ekip, otele gitti ve Liza'nın yanında bulunan polisleri görüntülü aradı.

ANESİNİN BİR ANLIK DALGINLIĞIYLA, YANINDAN UZAKLAŞMIŞ

Liza karşısındaki kadının annesi olduğunu görünce bu defa sevinç gözyaşları döktü. İkili bir süre görüştükten sonra Liza'nın sakinleşmesi üzerine annesine teslim edilmek üzere otele götürüldü. Liza'nın alışveriş yapan annesinin bir anlık dalgınlığı ile yanından uzaklaştığı ve yaklaşık 3 kilometre kaybolduğu yerden uzaklaştığı öğrenildi.