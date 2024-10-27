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Antalya'da Kayalıklardan Düşen Balıkçı Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kayalıklardan Düşen Balıkçı Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen Rıza Şanlı (48) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Rıza Şanlı (48) dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekibi Şanlı'yı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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