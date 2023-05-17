Antalya'da kayalığa çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonetin kayalık alana çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Salih Yıldız (31) yönetimindeki 06 CGH 980 plakalı çimento yüklü kamyonet, Yazır Mahallesi Keler mevkisinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Uzun (40) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet Çiftçi (33) kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü ise Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes'ine sevk edildi.

Yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.