Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi JAK ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi JAK ekiplerince kurtarıldı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi JAK ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde tesis kapalıyken kayak yaptığı sırada yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde tesis kapalıyken kayak yaptığı sırada yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelen B.S.G, tesis kapalıyken Saklıbel mevkisinde kayak yaparken düştü.

Ayak bileği kırılan B.S.G, jandarmadan yardım istedi.

Kar motoru ile bölgeye ulaşan JAK ekipleri, kayaklı sedye ile işletmenin olduğu bölgeye indirildi. Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haberler

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