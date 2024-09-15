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Antalya'da Kavga Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde alkol alan iki genç arasında çıkan kavga sırasında birinin silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kavga eden iki gençten biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hurma Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartman dairesinde alkol alan B.Ş. (17) ve A.E.Y. (16) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun A.E.Y'nin boynuna isabet etti.

Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, A.E.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekiplerince yakalanan B.Ş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Evde yapılan araştırmada tabanca ile boş kovan bulundu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Konyaaltı Politika Güvenlik 3-sayfa antalya Güncel Hukuk Kavga

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