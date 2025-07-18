Antalya'da Kavga: Genç Tabancayla Yaralandı

ANTALYA'da 2 grup arasında çıkan 'Ne bakıyorsun' kavgasında Emre Ö. (28) sol bacağından tabancayla yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. Emre Ö. ile ağabeyi Emrah Ö., sokakta kendilerine 'Ne bakıyorsunuz' diye laf atan M.Ç. ile kardeşi B.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. ile B.Ç. olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen M.Ç. ile B.Ç., yanlarında getirdikleri tabancayla Emre Ö. ile ağabeyi Emrah Ö.'ye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Emre Ö.'nün sol bacağına isabet etti. Saldırı sonrası M.Ç. ile kardeşi B.Ç. olay yerinden kaçtı.

Tabanca seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, sol bacağından yaralanan Emre Ö.'yü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekibi, olayda yara almayan Emrah Ö.'nün ifadesini aldı. Ekipler olay yerinden kaçan M.Ç. ile kardeşi B.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,